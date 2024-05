Riccardo Trevisani a Radio Firenze Viola ha parlato di Vincenzo Italiano e in particolare di Dusan Vlahovic, allenato proprio dal tecnico della Fiorentina in passato: "Penso alla punta che andata alla Juventus per 70 milioni, mi sembra che segnasse con Italiano... Ovviamente mi riferisco a Vlahovic. Tutti quelli che sono venuti dopo hanno segnato poco per il loro valore rispetto alla squadra dove sono. N'zola ad esempio era il fuoriclasse dello Spezia, ma a Firenze è uno dei 10-15 buoni giocatori che ci sono. Io penso che l'allenatore permetta ai suoi giocatori di costruire e di difendersi".