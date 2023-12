Le parole di Riccardoa Cronache di Spogliatoio:“Un’altra delle barzellette che vi raccontano è che Vlahovic è una pippa, che Vlahovic è scarso e che la Juve con Lukaku sarebbe prima davanti all’Inter di molto perché Lukaku è più forte. Non discuto neanche l’affermazione, mi limito a parlare di numeri così non sono contestabile. Vlahovic ha giocato 750 minuti con 5 gol e due rigori sbagliati. Lukaku ne ha giocati 1091, segnando 7 gol e sbagliando un rigore. Segnano un gol ogni 155 minuti giocando tutti e due in condizioni estreme per un attaccante, tipo climbing che sei appeso ad un filo e speri che arrivi una palla gol e quando arriva devi pure fare gol. Il concetto è: non è vero che Vlahovic è scarso, fanno la stessa media minuti gol in questo campionato. Portiamo i dati, Lukaku e Vlahovic segnano alla stessa maniera, non è vero che uno è un fenomeno e l’altro un pippone. Sono due grandissimi calciatori che hanno fatto carriere particolari. Non vi fate ammaliare da questa teoria che Vlahovic rovina, hanno la stessa media. Tutti e due, in una Fiorentina o un’Inter farebbero diversamente dal punto di vista realizzativo”