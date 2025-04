Trevisani: 'Tudor? 30% di possibilità di restare alla Juventus'

AFP or licensors

Riccardo Trevisani, noto giornalista sportivo, ha commentato ai microfoni di Mediaset la situazione legata al possibile futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Il tecnico croato, subentrato in corsa, ha portato una nuova energia alla squadra, ma il suo futuro rimane incerto.“Secondo me Tudor non ha più del 30-35% di possibilità di essere riconfermato – ha dichiarato Trevisani – perché penso che vogliano prendere un altro tipo di nome per programmare il futuro, ma se chiude a 7 vittorie e due pareggi e arriva quarto, in che modo lo mandi via con 23 punti in nove giornate?”.

Le sue parole riflettono il dubbio che regna attorno alle scelte della dirigenza bianconera per la prossima stagione. Tudor sta cercando di dimostrare sul campo il suo valore, ma la Juventus potrebbe comunque optare per un profilo più blasonato o esperto in vista di un nuovo ciclo.