Riccardoai microfoni di Sportmediaset ha commentato la gara tra Juventus e Salernitana. Le sue parole."La Juventus del girone di andata ha fatto qualche partita come quella contro la Salernitana, bruttarella e poi l'ha risolta dopo il 90'. Secondo me la squadra non è che abbia mollato perché altrimenti non pareggi al 92', ti affliggi sui fischi e smetti di giocare invece ha colpito tre pali e ha trovato il gol sul finale. La differenza è che queste partite prima finivano 1-0 o 2-0 quindi il risultato era buono e tutto andava bene".