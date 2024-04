Le parole di Riccardoa Sportmediaset:"Giuntoli a gennaio ha assecondato la volontà dell'allenatore prendendo due giocatori secondari e adesso questa è una Juventus molto di Allegri e non la sua. Oggi la Juventus è in un'altra situazione dove vincere conta ma deve prima costruirsi la squadra per vincere e Giuntoli farà questo e il nuovo allenatore migliorerà i giocatori come oggi non succede".