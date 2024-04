Trevisani contro Sabatini, il dibattito su Allegri a Pressing

Acceso dibattito negli studi di Pressing tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini. Il tema è sempre lo stesso, ovvero Massimiliano Allegri: "Giuntoli ha assecondato la volontà dell'allenatore prendendo due giocatori secondari e adesso la Juventus è molto di Allegri. Vi piacciono i risultati? Giocano bene? Forse no", commenta Trevisani, che aggiunge: " La Juve oggi è cambiata, una volta arrivava, comprava e spendeva: oggi devi fare sostenibilità e non puoi dare 100 milioni per qualcuno. Oggi conta vincere ma devi costruirla la squadra per farlo: Giuntoli farà questo con Motta o chi per lui che migliorerà i giocatori come oggi non succede"."E' il tuo cavallo di battaglia, per te Allegri non migliora: secondo te Motta arriva alla Juve e non vuole Zirkzee e Calafiori. Li ha chiesti. E' bravo ma non arriva l'allenatore e migliora i giocatori, non è così"."A Roma è successo questo e succederà pure a Torino".E' successo perché De Rossi ha avuto un contributo importante di spogliatoio, che non c'era più con Mourinho, da Dybala e Pellegrini. Secondo voi Allegri gioca catenaccio e contropiede e non migliora i giocatori?"."Più catenaccio che contropiede"."Guarda che queste cose ti tornano indietro prima o poi. Tu devi portare rispetto per un allenatore che ha giocato delle grandi partite alla Juve quando c'erano dieci giocatori diversi. Se tu oggi dici che Allegri è un buono a nulla, sei offensivo per difendere la tua posizione"."Quando l'ho mai detto? E' fattuale che non migliora i giocatori".: "Fattuale? Gatti è migliorato o no? Bremer?"."Bremer è sempre stato forte, l'hanno pagato 50 milioni, sarà scarso?".