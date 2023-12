Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il telecronista Riccardo Trevisani ha commentato il modo di giocare della Juve di Allegri.'Vlahovic? La tranquillità mentale non c’è e spesso non ce l’ha nemmeno in momenti in cui ha appena segnato quindi è strano. Non sono d’accordo però sulle tante critiche alla prestazione della Juventus a Genova perché è la stessa identica partita di Monza, è quella gara che ha vinto altre cinque volte, ma vi ho detto che giocando così prima o poi non vinci. Il Genoa ha fatto una grande partita, la Juventus no ma nemmeno a Monza però ha vinto quindi grande festa. Non vince e quindi solo critiche, ma la Juventus è questa'.