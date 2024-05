Dagli studi di Pressing Riccardoha parlato di Dusan Vlahovic e di Romelu Lukaku che si sono sfidati durante Roma-Juventus. Le sue parole:"Lukaku e Vlahovic hanno avuto un numero diverso di minuti in campo e di gol segnati. Lukaku ha segnato 12 gol in 2460 minuti, mentre Vlahovic ha segnato 16 gol in 2151 minuti. In media, Lukaku segna un gol ogni 205 minuti, mentre Vlahovic segna un gol ogni 134 minuti. Tuttavia, non tutte le occasioni sono uguali e Lukaku ha avuto un'occasione più facile di Vlahovic. Alcuni sostengono che Lukaku sia stato solo sufficiente per il prezzo del suo ingaggio, e che non abbia fatto la differenza in nessun grande evento tranne oggi, quando ha segnato un gol".