Il noto gironalista Riccardo Trevisani ha commentato il momento della Juve ai microfoni di Sport Mediaset.‘La situazione della Juventus è allucinante, conquistare sei punti su 21 è tremendo. Sulle prestazioni contro Napoli e Atalanta io vi ho detto per mesi che giocando in quella maniera non sarebbe andata da nessuna parte e infatti zero titoli ma giocando come contro Napoli e Atalanta l’Atalanta può fare buone cose e i gol arrivano da disattenzioni non dal modo di giocare. Sicuramente la distanza dall’Inter ha tolto certezze alla Juventus che ora entra in campo meno sicura di sé di quanto non facesse fino ad un mese e mezzo fa, ma da questa ultime due prestazioni bisogna ripartire e chi se ne frega se ha fatto un punto in due partite se le prestazioni sono migliori di quelle dell’andata’.