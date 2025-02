Trevisani: 'L'errore è stato pensare che il Var risolvesse i problemi'

Getty Images

Riccardoè intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole sul Var e sugli errori arbitrali:- "L'errore è pensare che l'arrivo del Var potesse risolvere tutti i problemi. Prima ce n'erano 300, adesso ce ne sono 60. Io sono dell'idea di chiarire quando può intervenire. Inter-Fiorentina è finita 1-0, perché sul primo gol la palla è uscita e il secondo perché non è rigore così come quello di Gatti. La palla può sbattere sul braccio. Quella palla finisce in rimessa dal fondo se non viene presa col braccio. Il rigore dovrebbe essere la massima punizione per qualcosa che fai per evitare un gol, questa volta non evita niente".