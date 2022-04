Il noto telecronista di Mediaset, Riccardi Trevisani, ha parlato negli studi di Pressing del cambio di marcia messo in atto dall'Inter in queste ultime giornate, sostendendo come la svolta per i nerazzurri sia arrivata nella vittoria di Torino contro la Juve.



'Dopo la vittoria contro la Juve è completamente cambiata la testa dei giocatori dell'Inter. Come se ci fosse stato nello stesso campionato una squadra diversa, che ha superato due mesi di buio, che era 'arrivata' dopo aver perso nel derby. La svolta c'è stata contro la Juventus'.