AFP via Getty Images



Fiorentina-Juventus, il commento di Trevisani

Intervenuto negli studi di Pressing sulle reti Mediaset Riccardoha commentato la sconfitta tra Fiorentina e Juventus e soprattutto il futuro dell'allenatore della Juventus Thiago Motta che sembrava in discussione dopo la sconfitta del Franchi. Queste le sue parole:"Tutte le cose hanno bisogni di tempo. Pirlo un anno e via, Sarri un anno e via, Motta un anno e via. E si continua così. Ancelotti nel delirio della Juve che aveva bisogno di vincere l’hanno cacciato, poi ha vinto Champions su Champions".