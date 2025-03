Trevisani: 'La Juventus deve tenere Thiago Motta'

Intervenuto a Pressing, Riccardoha analizzato la situazione della Juventus, sottolineando come il dibattito sulla squadra non possa limitarsi alle singole partite o a una settimana negativa: "Ci sono dei problemi enormi, sì, ma una settimana fa abbiamo fatto un sondaggio chiedendo se la Juve può puntare allo scudetto. Il discorso è più profondo e lungo del parlare di scudetto e dopo una settimana buttare via tutto. Fino ad oggi miglior squadra del girone di ritorno: Juventus". Parole che invitano a una riflessione più ampia sul momento del club bianconero e sulla reale competitività della rosa.

Trevisani ha poi affrontato il tema del futuro di Thiago Motta, ribadendo l'importanza di dare continuità al progetto tecnico: "Secondo me uno che viene preso cambia la squadra, cambia gioco, diminuisce il monte ingaggi, deve avere tempo per farlo. Mandarlo via, non costruisci niente. Volete fare un anno e via? Fatelo, tanto la Juve è cinque anni che non lotta per vincere il campionato. Cinque. Continuiamo così". Un’opinione netta che riapre il dibattito sulla gestione della squadra e sul bisogno di pazienza per costruire un ciclo vincente.