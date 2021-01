1









Riccardo Trevisani è intervenuto a Sky Sport per parlare dello stato di forma di Juventus e Inter che domenica si affronteranno in quello che da molti è visto come un match già determinante per la lotta scudetto: "È incredibile vedere una squadra come l'Inter andare in terza invece che in quinta. Juve e Inter hanno le rose più forti del campionato. I bianconeri, con un nuovo allenatore e tutte le difficoltà legate a infortuni e Covid hanno fatto 9 punti in 3 gare, segnando 10 reti. Hanno trovato certezze e sono una squadra diversa rispetto a 2 mesi fa".