Trevisani: 'Kolo Muani e Vlahovic insieme? Si fatica già con un attaccante...' e su Koopmeiners...

AFP via Getty Images



Como-Juventus, il commento di Trevisani

Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Pressing, analizzando la sfida della Juventus contro il Como. Queste le sue parole.- "Come ho sempre detto l’anno scorso giocando come contro il Como non vinci tante partite. Ne vinci poche giocando così, ma si possono fare degli aggiustamenti per fare meglio, magari rinunciando a Nico Gonzalez e mettere qualcuno che faccia meglio, magari rinunciando a Koopmeiners e mettendo Thuram. Ci sono delle cose che si possono fare, di sicuro giocando come a Como vinci una volta ogni cinque. Vlahovic e Kolo Muani insieme? Se già fanno fatica ad avere equilibrio con un attaccante, pensa con due".