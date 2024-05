Riccardo, nell'evento dia teatro, parla così delle differenze tra gli addii di Klopp e Allegri."Volevo parlarvi di Jurgen Klopp. Non per quanto sia bravo da allenatore, ma per quanto fatto ad Anfield. Non so chi l'avrebbe fatto al suo posto, forse si contano neanche sulle dita di una mano. Non sono in tanti in grado di fare una roba così, ma Klopp è un grande uomo prima di essere pure un grande allenatore. E abbiamo visto anche in questi giorni alcune scenette degne del mercato di Ascilia. Però la cosa che voglio dire è che Klopp è stato capace di dire: ah, vedrete che senza di me le cose andranno male. Anzi ha detto: fate il coro per Arne Slot".