Riccardointervenuto come di consueto a Cronache di Spogliatoio ha commentato il mercato invernale della Juventus. Questo il suo commento sull'ultimo acquisto bianconero Lloyd Kelly:"Kelly non mi sembra possa essere un potenziale titolare della Juventus, almeno non della squadra che ci si immagina. Numericamente, era necessario rafforzare un reparto che era diventato carente. Non sono sicuro di quante partite giocherà Kelly, in quanto se serve un giocatore con le sue caratteristiche, verrà impiegato Gatti al suo posto".