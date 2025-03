Trevisani: 'La Juventus non è in corsa per lo Scudetto. Se le vince tutte chiude a 85 punti, per me sono pochi'

AFP via Getty Images

Il pensiero di Riccardo Trevisani sulla corsa Scudetto

, intervenuto in diretta a Televomero, non ritiene che lasi possa considerare in corsa per la vittoria dello Scudetto. Il giornalista Mediaset, nonostante i bianconeri siano passati da -16 a -6 dalla vetta nel giro di cinque giornate, non crede che la squadra dipossa spuntarla e chiudere davanti a Inter, Napoli e Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni a proposito della lotta Scudetto."La vittoria a Rotterdam vuol dire che l'Inter farà i quarti di Champions League, sono partite che ti prosciugano. E non stanno bene a livello fisico visti gli infortuni. Per me il Napoli oggi è favorito. Trovare una scossa può invertire la tendenza, nelle ultime undici partite penso che gli azzurri ne avranno otto-nove abbordabili. La Juventus se vince tutte le partite fa 85 punti e per me sono pochi per vincere il campionato. Non arriverà a 80 punti. Non è in corsa per lo scudetto".