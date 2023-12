In un' intervista a Sportmediaset, Riccardoha commentato il momento attuale della Juventus con le seguenti parole: "Vlahovic? La tranquillità mentale non c'è e spesso non ce l'ha nemmeno in momenti in cui ha appena segnato, quindi è strano. Non sono d'accordo, però, sulle tante critiche alla prestazione della Juventus a Genova perché è la stessa identica partita di Monza, è quella gara che ha vinto altre 5 volte, ma vi ho detto che giocando così prima o poi non vinci. Il Genoa ha fatto una grande partita, la Juventus no, ma nemmeno a Monza; però ha vinto, quindi grande festa. Non vince e quindi solo critiche, ma la Juventus è questa."Riguardo ai presunti torti arbitrali, Trevisani ha affermato: "Io critico sempre Allegri, ma va sottolineato il modo in cui ha parlato dopo Genova. C'era da strapparsi i capelli tra la mano di Bani e il fallo da rosso. Allegri poteva fare tutto, ma è stato bravissimo a fare quel discorso sul Var. Ha grande ragione su come l'ha detto e su cosa ha detto."