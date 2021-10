Riccardo Trevisani, commentatore tv, intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati ha parlato die della partita di ieri sera contro lo: "Sono d'accordo con Allegri, è esigenza della Juve migliorarsi e migliorare perchè così facendo è difficile arrivare in fondo in campionato e Champions. Ieri De Sciglio migliore in campo, ma se De Sciglio è il migliore in campo, dove arriva la Juventus?".