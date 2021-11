Duro sfogo su arbitraggi e Var da parte del giornalista Mediaset, che durante la trasmissione Pressing ha parlato in riferimento all'episodio Pellegrini-Kjaer avvenuto nel corso di Roma-Milan: "​Togliamoci le maglie di Inter, Juve, Milan e Roma, non è un discorso da tifosi. Questo è un campionato in cui ogni settimana non si sa nulla. Un rigore uguale a un altro, una volta viene dato il rigore e una volta no (si riferisce a, ndr). Gli arbitri devono parlare, non sanno neanche loro quello che stanno facendo. Devono parlare perché nel silenzio invece parlano tutti. A che gioco stiamo giocando? Rischiano di rovinare un campionato tra i più belli degli ultimi anni. L'Aia ci aveva detto che il Var poteva intervenire per un contatto come quello tra Dumfries e Alex Sandro, una settimana dopo questo non accade: o non abbiamo capito niente noi o non l’hanno capito gli arbitri".