Trevisani e i dubbi su Thiago Motta: 'La gestione di Fagioli e altri mi lascia perplesso'

Trevisani, le parole sulla Juventus e Thiago Motta

La situazione in casaè molto complessa per le ultime prestazioni e in generale le aspettative stagionali che non sono state rispettate. Oltre alle questioni di campo, a far discutere il lavoro di(e non solo) è la gestione della rosa e di alcuni giocatori in particolare come Nicolò Fagioli. Di questo ha parlato Riccardo Trevisani ai microfoni di SportMediaset.Ci sono stati diversi "casi" che hanno condizionato la stagione della Juventus e il rapporto in generale con lo spogliatoio."La gestione di Fagioli e di altri giocatori è una cosa che a me lascia perplesso. A Firenze ci hanno perso l’Inter, la Roma, la Lazio, il Milan, hanno perso tutti. Non è la partita contro la Fiorentina o quella con l’Atalanta il problema, ma è il nodo delle cose che sono successe nel corso del tempo".

E poi c'è il campo, dove la Juventus non ha mostrato miglioramenti nel corso di questi mesi, anzi. Addirittura si sono visti passi indietro da molti punti di vista:"Cioè non vedi una cosa che va avanti, ma una cosa che va indietro. Ci sono delle difficoltà conclamate per questa squadra, ma sette giorni prima di Juventus Atalanta la condizione non era questa».