La prestazione della Juventus al cospetto di un Napoli in difficoltà non ha ancora una volta convinto gli addetti ai lavori. Tra questi, senza molti giri di parole, Riccardo Trevisani. Il giornalista - ex Sky Sport e ora a Mediaset - è intervenuto nel corso della trasmissione Pressing sottolineando la scarsissima vena realizzativa della Juventus e paragonando i bianconeri al Verona di Tudor, squadra rigenerata dopo l'arrivo in panchina del croato che ha fatto parte anche dello staff di Pirlo lo scorso anno: "Fino ad ora la Juventus ha fatto 28 gol - ha detto Trevisani - il Verona 36. La differenza tra le due squadre è che i bianconeri non giocano a calcio".