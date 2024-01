Le parole di Riccardoa Cronache di Spogliatoio:“In un’annata dove non hai neanche le coppe, che recuperi a fare? L’anno scorso Spalletti con i quarti di Champions ha comunque fatto giocare sempre gli stessi e ha vinto il campionato. Se non fai giocare Danilo, devi far giocare Rugani. Alex Sandro alla Juve ha finito, non serve a niente. Tre anni che è nocivo, non serve a niente. Deve stare seduto, non deve giocare nella Juventus, deve giocare se mancano tutti. È stato un giocatore sciagurato per tre anni. E in una partita così importante non fai giocare Rugani che ha fatto così bene?”.