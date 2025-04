Trevisani difende Yildiz: 'Vogliono farlo passare come un criminale'

2 ore fa



Kenan Yildiz sconterà due giornate di squalifica per il rosso diretto in Juventus-Monza. Un gesto per cui il giocatore ha già chiesto scusa ai tifosi e alla squadra. Chi lo ha difeso, oltre alle parole di Tudor, è stato Riccardo Trevisani che a Pressing ha commentato così l'episodio: "Vediamo gente che si rantola perché viene sfiorata, ogni tanto qualcuno il rosso se lo prende per davvero. Ha fatto una sciocchezza ma tra questo e una cosa grave ho un’altra idea".



In particolare, si sofferma sul gesto specifico di Yildiz, meno grave di quanto sia stato fatto passare: "Non ha dato una grande gomitata, non c’è nessun rischio per l’incolumità dell’avversario. C’è una sbracciata, un gesto brutto, vogliono farlo passare come un criminale". Per la squalifica la Juventus non dovrebbe fare ricorso e Yildiz tornerebbe quindi a disposizione per la penultima giornata di campionato contro l'Udinese. Un'assenza comunque pesante per i bianconeri in vista dei due scontri diretti con Bologna e Lazio.