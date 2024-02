Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio ha parlato così delle scelte di Massimiliano Allegri in Inter-Juventus: "Tridente dall'inizio? Assolutamente no, la soluzione di partenza va bene, l'ingresso di Chiesa e veder uscire Yildiz mi ha fatto cadere le braccia. Magari con della gente vicino e non con giocatori a sessanta metri poteva avere un aiuto. Se arrivi a pari punti c'è lo spareggio, se perdi 1-0 o 7-0 non cambia niente. Qual è la logica di non mettere il tridente a 25 minuti dalla fine? Incomprensibile, non ha nessun senso. Che senso ha difendere l'1-0? Sbagliato tutto"."Non credo sia finita, uno perché c'è Roma-Inter e la Roma è in grande forma. Se pareggiano la Juve si ritrova a due punti, poi c'è un'altra giornata e la partita con l'Atalanta. C'è uno scenario in cui c'è ancora vita, fino al 28 febbraio c'è una lotta scudetto, poi non lo so".