Il giornalista di Sky Sport Riccardo Trevisani è intervenuto oggi alla trasmissione radio Tutti Convocati per commentare il recente momento della Juventus e il peso di un'assenza di un indispensabile nella rosa bianconera: "L'assenza di Arthur? Rimanere senza l'unico costruttore di gioco di livello in squadra può essere problematico per la Juve. Lui è tra gli insostituibili della Juve, un giocatore troppo centrale. Il sorpasso prima che inizi il "disturbo" delle Coppe porta un vantaggio notevolissimo. Per me l'Inter era già favorita con le Coppe".