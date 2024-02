Riccardoè intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel consueto appuntamento con Fontana di Trevi. Ecco le due dichiarazioni, una vera sentenza nei confronti di Max: "Nelle dichiarazioni non c'è mai un discorso calcistico. Thiago Motta ti spiega delle cose, Allegri parla di determinazione, concentrazione, un buon punto in trasferta per ripartire. Io questa dichiarazione contro il Verona, dopo 2 punti in 4 partite,Interviene Ferdinando Siani: "Tutto quello che dice Allegri non è quello che pensa davvero, però".E poi di nuovo Trevisani: "Peggio forse solo quella di guardie e ladri, di Sinner e Djokovic... Secondo me non è casuale che si siano rivoltate male. Il flow della Juventus di quel periodo era molto positivo, che stava rompendo tantissimo le scatole all'Inter e in qualche maniera stava lì. Questa ricerca dello scontro, di Sinner, guardie e ladri, paraocchi... l'Inter non solo non si è innervosita ma ha preso forza dal suo nervosismo ed è andata in serenità a staccare la Juve di 10 punti.Quindi dico almeno facciamoci un ragionamento. Non dico AllegriOut, sono modi sbagliati, ma almeno che si possa fare un'analisi critica di quello che non ha funzionato".