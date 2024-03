Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lite tra Teotino e Allegri.'Ieri le domande non erano scomode, erano oneste, giuste. Dopo uno 0-0 squallido e una partita oscena. Qualsiasi persona si chiederebbe perché non fa il tridente contro un Genoa salvo e senza obiettivi. Si può avere equilibrio anche con tre attaccanti, basterebbe lavorarci invece di non fare niente. Sembra strano Teotino che fa domande e non Allegri per come risponde'.