Trevisani, le parole su Vlahovic e Lukaku

Riccardo Trevisani, durante la trasmissione Fontana di Trevi, su Cronache di Spogliatoio, ha parlato della Juve e in particolare di Dusan Vlahovic: "Squadra forte, l'ho dichiarata seconda ad inizio anno ma forse ho sbagliato perché arriva prima. Ha una squadra formidabile e un centravanti formidabile che lo stesso Allegri ha cercato di far cacciare per tutta l'estate".di cui si è parlato molto in estate, Trevisani ha commentato così: "Operazione che non aveva senso. Era talmente sbagliata che stai lottando per lo scudetto senza Lukaku".