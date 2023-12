Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Riccardo Trevisani ha commentato quella che è la lotta per lo scudetto che al momento, vede una corsa a due tra Juve e Inter.'La differenza tra Juventus e Inter adesso sta nell'Atalanta perché la Juventus ha pareggiato a Bergamo e l'Inter ha vinto. Per il resto stanno lì, hanno perso con il Sassuolo e pareggiato contro il Bologna. Siccome il giudizio va fatto su quello che vediamo in questa stagione non si può parlare male dell'allenatore come Allegri che è assolutamente il fuoriclasse della Juventus che gioca in questo modo e sta ottenendo questi risultati, ma non si può parlare bene degli anni scorsi'.