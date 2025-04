Trevisani a Sportmediaset: 'Juventus favorita per il quarto posto, Yildiz non merita tre giornate'

Nel suo intervento a Sportmediaset,ha parlato dellae della squalifica di"La Juventus secondo me è sempre la favorita per il quarto posto per il calendario, ne ha uno migliore del Bologna che invece ne ha uno pessimo quindi le squadre che sono lì in zona sono messe peggio della Juventus, però stare una due giornate senza Yildiz non aiuta ma nel complesso un po' di compattezza c'è, il calendario è fattibile quindi secondo me può farli i punti per arrivare al quarto posto che dovrebbero essere 69.

"Tre giornate a Yildiz? Per questa cosa non si può prendere 3 giornate. Io non la considero una così grave, vediamo su ogni campo almeno dieci volte a partita gente che si rantola per terra quando viene sfiorata per cercare di portare a cartellini rossi. Ogni tanto c'è uno che ha la sfortuna di essere quello che il rosso se lo prende per davvero e questo volta è stato Yildiz che ha fatto una sciocchezza per cercare di liberarsi di Bianco ma tra questo e una condotta violenta grave per il concetto è diverso. Non c'è alcun rischio per l'incolumità dell'avversario. Yildiz prendi calci sempre per tutta la partita".