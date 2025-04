Trevisani a Pressing: 'Yildiz tra i 30 per il Pallone d'Oro in due anni'

Getty Images

Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha elogiato senza mezzi termini il talento di Kenan Yildiz, considerato ormai uno dei punti di riferimento del futuro bianconero. Il giornalista ha espresso un giudizio entusiasta sul giovane turco, sottolineando la sua importanza all’interno del progetto Juventus.“È la vera luce di questa squadra, al netto del fatto che deve ancora crescere e arrivare”, ha dichiarato Trevisani, evidenziando come Yildiz, pur essendo ancora acerbo, abbia già fatto vedere qualità fuori dal comune. “Non è un giocatorino – ha aggiunto – per me finirà nei 30 del Pallone d’Oro entro due anni. È un campione, per me”.

Parole forti che testimoniano la fiducia riposta nel classe 2005, autore fin qui di una stagione in costante crescita. Le sue giocate, la personalità con cui affronta le partite e la capacità di accendersi nei momenti decisivi hanno già fatto innamorare i tifosi bianconeri e attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.La Juventus, dal canto suo, sembra voler puntare con decisione su Yildiz, considerandolo una delle colonne del futuro, magari già a partire dalla prossima stagione con un ruolo sempre più centrale.