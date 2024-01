Le parole di Riccardoa Pressing:"Inter e Juve? Hanno entrambe più punti di quanto mi aspettassi. Oggi una partita in crescendo, la solita partita di volontà. Ma sono contento che si sia capito che Vlahovic è una soluzione non un problema. Sembrava un paracarro, ma è un grande giocatore e lo è sempre stato. Quello di stasera è un grandissimo gol. Ha fatto spesso panchina a Milik e Kean…Se esce al 60’ non fa gol al 90’. Non c’è nessuno meglio di lui".