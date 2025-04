Trevisani a Pressing sulla Juventus di Tudor: 'I due grandi problemi sono rimasti'

AFP via Getty Images



Trevisani a Pressing: le parole sulla Juventus di Tudor

La Juventus pareggia a Roma 1-1 provandoci di più dei giallorossi e con una prestazione nel complesso positiva. Non tutti però sono rimasti convinti dai bianconeri. A Pressing, Riccardo Trevisani sottolinea qualche differenza rispetto alla squadra dima soprattutto ciò che ancora non funziona con Igor Tudor, così come con l'ex tecnico della Juventus."Vediamo uno spirito diverso ma i due grandi problemi che c’erano prima ci sono ancora: Koopmeiners e Vlahovic. La Juve era solida anche prima e bruttarella anche prima".

Se c’è una cosa che la squadra ha sempre avuto prima del tracollo con Atalanta e Fiorentina era la solidità, poi è sempre stata bruttarella. La squadra non gioca un calcio paradisiaco, Svilar ha fatto una parata".