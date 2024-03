Riccardoai microfoni di Pressing, sulle reti Mediaset, è intervenuto commentando la gara tra lae la Lazio di ieri sera allo stadio Olimpico con un focus particolare sulla Vecchia Signora e sui limiti evidenziati. Le sue parole:"La Juventus ha preso gli stessi del Torino e del Bologna, non attacca particolarmente bene e da due mesi non difende nemmeno. Non facciamo passare il messaggio che la rosa della Lazio sia superiore a quella della Juventus altrimenti davvero ci arrestano".