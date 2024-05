Riccardo Trevisani a Pressing ha parlato della Juventus e delle dichiarazioni di Allegri che ha sempre parlato di massimo obiettivo il quarto posto: "Non so se è una profezia, di sicuro la Juventus del girone di andata ha fatto qualche partita come oggi, bruttarella e poi l'ha vinta. Non è vero che la squadra ha mollato sennò non pareggi al 90esimo. Prima queste partite finivano 1-0 o 2-1, la Juve vinceva e quindi andava tutto buono. Non è la prima "Juve-Salernitana che vediamo". Non sono state criticate troppo perché la Juve vinceva ma giocando così non le vinci tutte. Quando la Juventus giocava per un obiettivo che era più del suo valore ovvero lo scudetto, giocava leggera. Ora invece gli è venuto il braccetto".