Durante il corso della trasmissione Pressing, andata in onda su Italia Uno, il noto giornalista e telecronistaha commentato il duro momento che sta vivendo la Juventus di Allegri. In particolar modo c'è stato un confronto tra l'Inter di Inzaghi e i bianconeri."Sinner e Djokovic si danno le botte, Inter-Juve non è lo stesso tipo di confronto perchè l'Inter è Djokovic, la Juve chi è?. La Juve è una squadra che gioca male.".