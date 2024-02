Si accende il dibattito negli studi di Pressing, nel post Juventus-Inter. A intervenire é Sandro Sabatini che dice: "C’è stata meno differenza questa sera che all’andata. Al di là del risultato questa sera si è vista una Juventus cresciuta, una partita credibile come scontro diretto". Risponde Trevisani: "La Juventus é scesa in campo con la mentalità per pareggiare e questo ha fatto la differenza". Ancora Sabatini: "La Juve ha perso per la mentalità? Se dite che c’è un abisso non è la mentalità a fare la differenza. Sono i Chalanoglu da una parte e i Locatelli dall'altra". Ancora Trevisani: "Inter e Juventus sono due squadre allenate da 3 anni dagli stessi allenatori un po’ di differenza si è vista...".