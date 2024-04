Riccardo Trevisani a Pressing ha parlato della sfida di Coppa Italia tornando anche sul pareggio con il Cagliari: "La Juventus contro la Lazio all'andata ha fatto una buona partita, da 6 e mezzo. In campionato aveva già fatto partite drammatiche. Non credo che vedremo una Juventus come quella con il Cagliari domani. Il secondo tempo di Cagliari ci ha insegnato che il tridente può giocare, che con il tridente si gioca meglio. Yildiz fa assist, Chiesa si prende la punizione del gol. L'unica partita in cui non lo farei è martedì, con due gol di vantaggio puoi anche difenderti in area di rigore".