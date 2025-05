Trevisani a Pressing: 'I problemi di Thiago Motta ci sono anche senza di lui. Kalulu il contrario di Acerbi'

AFP or licensors

Intervenuto negli studi di Pressing, in onda ogni domenica sera su Mediaset,ha detto la sua anche sul big match di sabato trae Lazio allo stadio Olimpico, deciso (anche) dall'espulsione di Pierre Kalulu che ne ha cambiato le sorti: "Ero allo stadio e non c’era la minima percezione che la Lazio potesse pareggiare, mae ha invertito una partita che vedeva la Juve fino a quel momento in totale controllo", le parole del giornalista. "Ma noto che i problemi che aveva portatoin questa squadra ci sono anche senza Thiago Motta".

Il dibattito a Pressing su Lazio-Juventus

Sempre a Pressing, ancheha detto la sua sugli episodi arbitrali che hanno condizionato il match, e in particolare sul presunto fallo su Federico Gatti in occasione del goal decisivo nel finale di Matias Vecino: "Gatti non è bravo a simulare quanto Castellanos, l'entità del fallo è la stessa dell'espulsione di Pierre Kalulu e sul goal viene colpito da Mattia Zaccagni ma giusto non fischiare fallo".