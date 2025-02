Trevisani a Pressing: 'E' una Juventus diversa. Vlahovic e Kolo Muani? Uno si integra meglio con le caratteristiche di questa squadra'

Riccardo Trevisani ha parlato della Juventus, negli studi di Pressing, dopo la vittoria dei bianconeri per 1-0 contro l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni"Kolo Muani e Vlahovic? Sono giocatori molto, molto diversi. Uno si integra meglio con le caratteristiche di questa Juventus, ha fatto 5 goal e 1 assist. Anche Veiga mi sembra piuttosto centrato e centrale con Kalulu ai box. Kolo Muani sta facendo molto bene, la giocata sul goal è fantastica. È una Juventus diversa. Non necessariamente a suon di prestazioni perché contro Empoli, PSV e Como non sono state eccezionali peró sta trovando continuitá e una capacita di vincerle. Teniamo presente che sono diversi i giocatori, è diverso tutto e la Juve ha ricominciato da capo eppure è al quarto posto, è a -10 dal primo, in corsa in Champions League e in Coppa Italia . Per i Motta out che sento da settimane..."