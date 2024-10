Le parole di Riccardoa Pressing:"Quanto pesa l'assenza di Bremer? Infinitamente ma lo sapevamo da prima, il giorno in cui si è fatto male la Juve è passata in un'altra dimensione, ovviamente non può giustificare tutto quello che non funziona, ha perso una certezza enorme ma sta subendo troppi gol e un solo giocatore non può aver cambiato tutto il meccanismo. E Danilo che continua ad essere titolare per me è una cosa incomprensibile".