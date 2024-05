Riccardo Trevisani ha parlato del futuro della Juventus ed è tornato su quanto fatto da Massimiliano Allegri in questi anni: "La Juve non è in una situazione economica in cui può prendere 10 giocatori, non pensate che sarà una squadra completamente diversa. Giocherà un po' meglio, vedremo come renderanno i giocatori, chi rientrerà alla base. Nel complesso io spero che arrivi un allenatore bravo e gli diano tre anni di tempo vincere una Coppa Italia e dire che è stato molto bravo. 54 milioni lordi per vincere una Coppa Italia, viene fatto passare per un miracolo. La Juve in Champions ci va a prescindere, ha i punti del Bologna e si beatifica Allegri invece che Thiago Motta, è un problema di comunicazione grave."