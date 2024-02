Le parole di Riccardoa Mediaset:"Bella partita o comunque meno brutta dell’andata. L’Inter è stata più attenta nel giocare e segnare. La Juventus non aveva cominciato male, ma poi è rimasta l’idea della resistenza. Se giochiamo per lo 0-0 a volte vinci 1-0 a volte perdi 1-0. Di più ha fatto l’Inter, sono due squadre allenate da tre anni dallo stesso allenatore ma una ha fatto progressi nel gioco e va in automatico, l’altra no. Nella partita di ieri ha vinto la squadra più forte, ma se guardiamo a otto giorni la situazione era Juventus davanti e Inter dietro col post Supercoppa faticoso. Ora tutto ribaltato, gli ultimi otto giorni sono stati importanti per la storia di questo campionato e potevano essere favorevoli per la Juventus. Di sicuro questi otto giorni che potevamo essere favorevoli alla Juventus, sono stati favorevoli all’Inter".