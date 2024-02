Riccardo Trevisani ai microfoni di Mediaset ha parlato della Juventus. Le sue parole:



TREVISANI- "La Juventus ha sicuramente poca qualità rispetto a quella del passato. Ci è sembrata brutta contro il Frosinone perché venivamo da un mese in cui ha fatto male, ma ha vinto partite molto più brutte di Juve-Frosinone, ha fatto molti meno tiri di quelli fatti contro il Frosinone. Nel periodo buono ci sembra una grande Juventus, ora che non sta andando bene ci sembra una brutta Juve. Ma è sempre la stessa Juventus che gioca male, ha sempre giocato male, un calcio di un certo tipo, sulla qualità dei giocatori ci si lavora, come ci ha lavorato Inzaghi e ci può lavorare anche Allegri e ci lavorerà in maniera diversa. Inzaghi fa un calcio più divertente e qualitativo. La Juventus ha una classifica ottimale ma dobbiamo capire cosa fare con questa Juventus".