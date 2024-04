Riccardoai microfoni di Mediaset ha commentato la Juventus ed in particolare le voci di mercato recenti che vedono il difensore brasiliano Gleisonlontano da Torino. Queste le sue parole:"Ho visto che la Juventus, con tante partite in meno e nonostante non abbia disputato le Coppe, nei finali di gara cala in maniera vistosa e vorrei sapere il perché. Contro la Fiorentina è sparita dal campo e aveva giocato un giorno prima in Coppa Italia rispetto alla Fiorentina. La Juventus non mi sembra in una grande condizione, giocando così non costruisci niente e non dai un futuro. Con qualche rinforzo e un allenatore che li fa giocare la Juve diventerebbe molto competitiva. Io non venderei mai Bremer ma Chiesa".