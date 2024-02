TREVISANI SU ALLEGRI E VLAHOVIC

Sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio Riccardoha parlato della. Le sue parole:

VLAHOVIC- “Vi rendete conto della situazione di Dusan Vlahovic? È stato etichettato come un paracarro, in realtà è il più forte della Juventus per distacco. Vilipeso, offeso. Giocatore fortissimo, ha segnato 1/3 dei suoi gol con il destro, tra cui quello contro l’Inter. Fa fatica perchè la Juve non calcia verso la porta. All’esordio segna dopo 8 minuti, in Champions dopo 15 secondi. Se ha problemi a reggere la pressione lo fa molto bene. Ha problemi nel giocare a calcio nella Juventus, oltre al fatto che l’allenatore lo voleva sostituire mesi fa con Lukaku”.

JUVENTUS- “Vlahovic gioca nella nona squadra in Serie A per tiri in porta, allenatore più pagato. Vlahovic sbaglia perchè è poco supportato. Se la Juve ripartirà da un nuovo progetto tecnico, deve ripartire da Vlahovic, se tira in porta una volta fa due gol”.

FROSINONE- “Ma se c’era Alex Sandro invece che Rugani vincevi 3-2? No. Rugani sta al suo posto ma quando chiamato in causa fa il suo. La Juve fatica a tirare in porta, fa errori tattici, contro l’Empoli per esempio sono stati fatti errori da parte dell’allenatore. La Juventus porta in campo Danilo, Bremer, Chiesa, Szczesny, non è una rosa squadra, certo migliorabile ma di alto livello. Ho visto Locatelli con De Zerbi o Spalletti e ora con Allegri, stiamo parlando di due giocatori diversi. Perchè Paredes ora è un giocatore indispensabile? Con Allegri e Mourinho non era così. Il centrocampista ha bisogno di movimento”.

TRIDENTE- “Chiesa e Yildiz con Vlahovic sono un tridente, perchè non tutti insieme? Non puoi non avere beneficio a metterli tutti insieme. Soulè? Chi quello che faceva il terzino l’anno scorso?”.