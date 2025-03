Trevisani a Cronache: 'Tudor sembra il Conceicao del Milan e non è un complimento'

Paolo Bruno

Trevisani a Cronache: il commento sull'esonero di Thiago Motta

A Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha commentato l'avvicendamentonalizzando la scelta del tecnico croato e difendendo l'ex allenatore del Bologna con uno sguardo al passato."Tudor arriva alla Juve per cercarsi di giocoare la chance della vita, sfruttando la sua juventinità e una squadra che giocava contro il precedente allenatore. Ha idee e carattere molto forti, sLa Juve manda via un allenatore che in 8 mesi ha discusso con l’80% dello spogliatoio per prendere un allenatore che ha discusso con l’80% dello spogliatoio della Lazio in 4 mesi. Una società in difficoltà, sono problemi molto più grandi di Giuntoli e Thiago Motta".

"Allegri negli ultimi tre anni oltre a fare tanti Fiorentina-Juventus e Juventus-Atalanta non ha costruito niente e vinto solo una coppa italia, non hai fatto niente da Juve negli ultimi cinque anni, il risultato è che la Juve in questo momento non conta, non c'è e questa cosa non è colpa di Thiago Motta, il tifoso della Juve bisogna se lo metta in testa. Thiago Motta è arrivato in un contesto dove non si vince lo Scudetto da cinque lunghissimi anni".