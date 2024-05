Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio Riccardoha detto la sua anche sul futuro di Massimiliano. Ecco il suo pensiero sul tecnico ex: "Se va almagari vince il campionato, ma te lo metto per iscritto. Non fa quello che ha fatto Tuchel che se lo fa scippare dal Borussia Dortmund di turno. Allegri è una garanzia se gli dai la squadra migliore. Con la squadra migliore Allegri vince e di questo sono sicuro anche io che non sono il suo primo fan, non so se si è capito. Poi ad un certo punto arriva lo stop, ci si ferma. Ma se gli dai una grande squadra Allegri vince ancora".